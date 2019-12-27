Мистическая драма в Баку (ФОТО)

27 декабря 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра YUĞ представил премьеру спектакля "Mənəm, mən..." (Я есть я), сообщает Trend Life.

На мероприятии присутствовали заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, известный драматург, народный писатель Эльчин Эфендиев, а также видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Перед показом главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств Азербайджана Мехрибан Алекперзаде проинформировала гостей вечера о постановке. Было отмечено, что постановка спектакля приурочена к 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими и Году Насими в Азербайджане. Спектакль подготовлен на основе совместного проекта театра YUĞ и Международного фонда тюркской культуры и наследия. Он поставлен в жанре мистической, психологической драмы. Мехрибан Алекперзаде подчеркнула, что постановка займет особое место в репертуаре театра.

Далее вниманию зрительской аудитории был представлен спектакль, в котором заняты народный артист Мамед Сафа, заслуженный артист Гасым Нагы, актеры Абдулгани Алиев, Зия Ага, Вугар Гаджиев, Эльгюн Гамидов, Эльшан Аскеров и Амид Гасымов.

Спектакль поставлен по пьесе писателя, драматурга Ильгара Фахми, режиссер спектакля - заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, художник-постановщик – Вюсал Рагим, композитор – народная артистка Айгюн Самедзаде, пластическое решение – Джейхун Дадашов, ассистент режиссера – Гюнель Сафарова.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
  • Мистическая драма в Баку (ФОТО)
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