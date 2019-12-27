Новогодние приключения Алладина в Баку

27 декабря 2019 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Уже завтра на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку состоится премьера спектакля "Приключения Алладина, принцессы Жасмин и Джинна-духа лампы", поставленного по мотивам сказки "Волшебная лампа Алладина", сообщает Trend Life.

28 декабря юные зрители станут свидетелями премьеры неповторимой, волшебной сказки. Спектакль с любимыми сказочными персонажами, красочными декорациями и костюмами и увлекательным сюжетом станет замечательным новогодним подарком юным зрителям.

Аладдин - главный герой одной из наиболее знаменитых арабских сказок, входящих в собрание "Тысяча и одна ночь". Жизнь Алладина меняется, когда он находит волшебную лампу, в которую заключен джинн…

Руководитель постановки - народный артист Азербайджана, главный режиссер театра Александр Шаровский, режиссёр-хореограф - Рауля Турккан, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

Спектакль будет представлен зрителям 28 декабря в 12.00, 30 и 31 декабря 2019 года, а также 2, 3, 4 января 2020 года в 12.00 и 15.00.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, и онлайн на сайте iTicket.Az

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку вновь пройдут гастроли "Санктъ-Петербургъ Опера" – организаторы (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 25 декабря 18:22
Новогодний звездопад в Баку - пять Дедов Морозов и одна Снегурочка (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 25 декабря 14:52
Чучело марала и "Баяты-Шираз" на контрабасе - немного забавная и немного грустная история про азербайджанцев (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 22 декабря 10:04
В Баку главврач Мефистофель показал эксперименты над человеческим разумом! Деньги, слава, наслаждения…(ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19 декабря 10:04
Игра в снежки летом в Баку
Культура 16 декабря 12:26
Восточная сказка для бакинцев
Культура 16 декабря 11:56
Лента новостей
В Грузии сократилось число микрофинансовых организаций
Бизнес 13:12
Расторгнуты трудовые договора с директорами 18 бакинских школ
Общество 13:11
В Азербайджане функционирует три филиала Госагентства по ОМС
Бизнес 13:06
Турал Гянджалиев: Азербайджанская община Нагорного Карабаха всегда готова к встрече с армянской стороной
Нагорно-карабахский конфликт 13:05
Межбанк Азербайджана внедряет новый стандарт международных платежей
Финансы 13:04
Бакметрополитен об одном из важных событий в текущем году
Транспорт 12:52
Турал Гянджалиев: Карабахские школы продолжают функционировать при посольствах и диаспорских центрах
Политика 12:47
В январе-ноябре в Турции зарегистрировано более 800 иранских компаний
Турция 12:40
Представлен рейтинг самых кассовых фильмов в Азербайджане за 2019 год
Культура 12:39