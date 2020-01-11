Память и музыка – концерт в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 21 января в 19.00 состоится концертная программа "Dünyadan köçən musiqiçi dostlarımızı xatırlayaraq" (Вспоминая ушедших друзей-музыкантов), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В программе вечера выступит Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра – народный артист Азербайджана Фахраддин Керимов. Солисты – заслуженный артист Сируз Мамедов (труба), музыканты Ровшан Амрахов (скрипка) и Назрин Асланлы (скрипка).

Вниманию гостей мероприятия будут представлены сочинения "Эклога" Джеральда Финци, "Идиллия" Леоша Яначека, "Медитация" Жюля Массне и Концерт Альфреда Шнитке.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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