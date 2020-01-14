Трагическая судьба дерзкой цыганки в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 25 января состоится показ оперы "Кармен" композитора Жорж Бизе, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперного искусства, и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

В этот день главную партию Кармен исполнит народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева. Вместе с ней в спектакле примут участие ведущие солисты Театра оперы и балета – народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Цуниго), Гюльназ Исмайлова (партия Фраскиты), заслуженные артисты Фарид Алиев (Хозе), Илаха Эфендиева (партия Микаэллы), Джахангир Гурбанов (партия Эскамильо), Турал Агасиев (партия Данкайро), Алиахмед Ибрагимов (партия Ремендадо), солистка Нина Макарова (партия Мерседес).

Дирижировать спектаклем будет главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Сюжет оперы: в Севилье остановился драгунский эскадрон. Встреча цыганки Кармен с драгуном Хозе пробуждает в них страсть. Однако, приход невесты Хозе - Микаэлы на время заставляет его забыть о дерзкой цыганке.

Становится известно, что Кармен напала на работницу фабрики с ножом. Капитан Цунига приказывает Хозе стеречь Кармен, а сам отправляется за ордером на ее арест. Но Хозе помогает Кармен бежать из-под стражи, за что сам попадает в тюрьму. Спустя два месяца Кармен с подругами развлекают посетителей таверны, в числе них - капитан Цунига. Он сообщает, что Хозе отбыл тюремный срок и разжалован в солдаты, а теперь вышел на свободу и скоро придёт к Кармен. В это время в сопровождении толпы поклонников входит тореадор Эскамиль. Красота и обаяние Кармен не ускользают от внимания Эскамильо.

После закрытия таверны для обычных посетителей в ней остаются только контрабандисты и цыганки. Приходит Хозе, однако вскоре ему нужно вернуться в казарму. Он долго колеблется между солдатским долгом и любовью к Кармен. Так он становится дезертиром и вынужден остаться с Кармен и с контрабандистами.

В горном ущелье недалеко от границы по прошествии ещё некоторого времени контрабандисты на очередном деле. Однако Кармен уже охладела к Хозе. Превозмогая страх, в горы в поисках Хозе приходит Микаэла. Он не внимает ее словам, и лишь известие о смертельной болезни матери заставляет Хозе покинуть Кармен. Но их ждет еще одна встреча…

Площадь в Севилье полна народа, кругом царит веселье. Ликующая толпа приветствует Эскамильо. Он и Кармен клянутся друг другу в любви. Хозе находит Кармен и преграждает ей дорогу. Он напоминает ей о том, как раньше она его любила, и просит вернуться к нему, затем слёзно умоляет и, наконец, угрожает. Кармен остаётся непоколебима - она с презрением бросает кольцо, которое Хозе ей дал, и пытается пройти. Однако он не даёт ей этого сделать и убивает Кармен…

(Автор: Джани Бабаева )

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