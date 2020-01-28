В Баку раскроют страшную правду о красавице Мими

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 22 февраля состоится показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На главные роли в спектакле руководство театра пригласило известных оперных исполнителей – ведущую солистку Украинской национальной оперы, заслуженную артистку Украины Татьяну Ганину (партия Мими), ведущего солиста Одесского национального академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов вокалистов Эдуарда Мартынюка (партия Рудольфа) и ведущего солиста Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженного артиста Беларуси, лауреата международных конкурсов вокалистов Владимира Громова (партия Марселя).

В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора), Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара), Алиахмед Ибрагимов (партия Парпиньола) и другие.

Дирижировать спектаклем будет народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.

Сюжет: Все события в опере разворачиваются в Латинском квартале Парижа в 1830-м году. В небольшой мансарде по вечерам собираются четыре друга. Их многие знают и в шутку иногда называют "мушкетерами": Рудольф (поэт), Коллен (философ), Шонар (музыкант), Марсель (художник). Дружным квартетом они часто посещают кафе, в котором собираются завсегдатаи – свободные художники. Ребята часто шутят и с юмором стараются относиться ко всему, даже к проблемам, которые постоянно возникают на жизненном пути.

В их комнате, как всегда, холодно, и нет денег даже на еду, но ребята не унывают, ведь они всегда найдут выход из любой ситуации. Даже своему арендатору они умудряются подолгу не платить за жилье.

И однажды в жизни Рудольфа появится любовь - красавица Мими. Молодые люди знакомятся и понимают, что между ними вспыхивают взаимные чувства. Девушка теперь проводит все свое свободное время с любимым и его друзьями. Однако, чувство ревности Рудольфа... Совершенно неожиданно для всех открывается страшная правда – возлюбленная Рудольфа больна чахоткой. Девушка в отчаянии и вынуждена расстаться с любимым...

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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