Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)

1 февраля 2020 12:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - В Rolls-Royce Motor Cars Baku состоялось открытие выставки Bir inci rəssam, на которой представлены работы видных азербайджанских живописцев, супружеской пары художников Ваджии Самедовой и Лятифа Фейзуллаева, сообщает Trend Life.

В экспозицию, организованную министерством культуры Азербайджана при поддержке Rolls-Royce Motor Cars Baku, вошло около 40 работ.

Выступая на вечере заслуженная артистка, ведущая Наргиз Джалилова проинформировала гостей об экспозиции, отметив, что в рамках мероприятия также пройдет презентация сайта, посвященного творчеству мастеров кисти.

Секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов рассказал о богатом творчестве Ваджии Самедовой и Лятифа Фейзуллаева, их заслугах в развитии азербайджанского изобразительного искусства. Подчеркивая значимость выставки в культурной жизни города, Ибрагимов выразил признательность организаторам данного мероприятия.

Выступая от имени семьи, внук мастеров кисти Агшин Фейзуллаев также поблагодарил участников и организаторов вернисажа.

Далее был представлен сайт, цель создания которого - информировать широкую аудиторию о творческой деятельности Ваджии Самедовой и Лятифа Фейзуллаева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
  • Ваджия Самедова и Лятиф Фейзуллаев – о жизни и творчестве супружеской четы (ФОТО)
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