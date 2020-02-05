"Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)

5 февраля 2020 15:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Москве (Россия) в Государственном музее Востока состоялось открытие выставки "Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышивка. Плакат", сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

На выставке, которая проводится при организационной поддержке Российского государственного музея Востока, Азербайджанского национального музея ковра, министерств культуры Азербайджана и России, представительства Фонда Гейдара Алиева в России и посольства нашей страны в РФ, демонстрируются более 40 экспонатов.

На мероприятии директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова отметила, что на выставке, посвященной 10-летию включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, представлены ковры с интересными сюжетными композициями, изготовленные в Производственном объединении "Азерхалча" в 20-70-х годах прошлого века.

"Азербайджанский ковер – символ, отражающий все периоды истории нашего народа. В советское время многие виды народного прикладного творчества были позабыты, но искусство ковроделия в Азербайджане развивалось, наши национальные ковры экспортировались во многие страны мира. Ковры, изготовленные по эскизам известных художников Лятифа Керимова, Микаила Абдуллаева, Газанфара Халыгова, Исмаила Ахундова, Казыма Казымзаде, Салама Саламзаде и других, по сей день хранятся в известных музеях мира. Эта традиция в настоящее время успешно продолжается", - сказала Меликова.

По словам директора Музея Востока Александра Седова, пропаганда новой идеологии в Азербайджане в прошлом веке посредствам традиционных образцов искусства будет интересна также московскому зрителю.

"В нашем музее есть ряд экспонатов, которые относятся к Азербайджану прошлого века. Мы демонстрируем и их на этой выставке. Это вышивка, фарфор и другие изделия. Мы намерены представить выставку в Баку, а затем и в других зарубежных странах", - добавил он.

Атташе по вопросам культуры посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова, поздравив посетителей музея в связи с открытием выставки, отметила, что демонстрация этой интересной экспозиции является еще одним успешным шагом в пропаганде культуры Азербайджана в России.

Отметим, что на выставке демонстрируются более 40 экспонатов – ковры, плакаты, ремесленные изделия, книжная графика, театральные афиши и вышивки. Экспозиция рассказывает о феномене влияния исторических катаклизмов на декоративно-прикладное искусство. По случаю открытия выставки, которая продлится до первого марта, издан специальный каталог.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
  • "Эхо советского Азербайджана" отозвалось в Москве (ФОТО)
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