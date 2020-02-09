В Международном центре мугама отметили юбилей Агахана Абдуллаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошло мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения видного ханенде, народного артиста Агахана Абдуллаева (1950-2016 годы), сообщает Trend Life.

Мероприятие было организовано Международным центром мугама при содействии телеканала "Mədəniyyət" ("Культура").

На вечере была продемонстрирована видеозапись исполнения Агаханом Абдуллаевым мугама "Сегях", хранящаяся в "Золотом фонде" Государственного телевидения и радио.

В своем выступлении народный артист Мансум Ибрагимов рассказал о заслугах Агахана Абдуллаева в исполнительcком искусстве. Он отметил, что Агахан Абдуллаев внес большой вклад в музыкальную культуру, был педагогом известных сегодня исполнителей мугама. Его гастроли проходили в Иране, Турции и многих других странах.

Народные артисты Алим Гасымов, Вамиг Мамедалиев, заслуженный артист Агалар Байрамов и доктор филологических наук, профессор Вюгар Ахмед рассказали о творчестве и личных качествах Агахана Абдуллаева.

В художественной части мероприятия состоялось выступление народных артистов Алима Гасымова, Забита Набизаде, Тейюба Асланова, Мелекханым Эйюбовой, Симары Имановой, заслуженных артистов Сабухи Ибаева, Бейимханым Велиевой, Эльнары Абдуллаевой и Мамеда Наджафова. Исполнители выступили в сопровождении ансамбля "Buta".

В завершение сын Агахана Абдуллаева - Хошбахт Абдуллаев выразил признательность министерству культуры Азербайджана, Международному центру мугама и телеканалу "Mədəniyyət" за организацию вечера.

Отметим, что Международный центр мугама проводит вечера, посвященные жизни и творчеству, а также пропаганде наследия выдающихся деятелей искусства Азербайджана, сыгравших незаменимую роль в истории развития азербайджанской национальной музыки. В рамках реализуемых Центром мугама проектов "Unudulmayanlar" ("Незабываемые") и "Qəzəllər" ("Газели") широкой общественности представляется ценная информация об истории мугамного искусства, а также о творчестве выдающихся мастеров мугама.

(Автор: Джани Бабаева)