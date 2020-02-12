Демо-версия любви холодным бакинским вечером (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел музыкально-поэтический вечер под названием "Demo version of Love", сообщает Trend Life. На вечере было представлено 12 авторских композиций и стихи в исполнении сценариста, поэтессы, переводчика, руководителя департамента общественных программ Центра современного искусства YARAT Ульвии Ахундовой и дизайнера, поэтессы, композитора Расмины Гурбатовой.

Мероприятие прошло при полном зрительном зале, даже холодная погода не остановила – послушать произведения авторов пришли многочисленные поклонники поэзии.

Demo version of Love - это попытка говорить о любви, и том сложном и прекрасном пути, который мы проходим от встречи до расставания. Поделиться своими историями авторам помогли талантливые музыканты: Эйваз Гашимов (ударные), Азад Юсубов (бас-гитара), Эльнур Гусейнов (клавишные), Шамиль Мамедов (гитара). Руководителем музыкальной группы является Бабир Бабирли.

Ульвия Ахундова и Расмина Гурбатова проникновенной задушевностью своих произведений не оставили публику равнодушной. В каждой строчке авторов чувствовалась искренность, тепло и доброта. Поэтические сочинения были исполнены удивительно трогательно, а музыкальное сопровождение придавало вечеру еще большую душевность.

Мероприятие организовано при поддержке Arts Council Azerbaijan. Arts Council - международная организация с представительствами во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. За 14 лет существования Arts Council Azerbaijan реализовало множество успешных проектов в области культуры, искусства, а также направленных на развитие и поддержку творческой молодежи.

(Автор: Джани Бабаева)