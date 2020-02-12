Так что же предпочитает молодежь? Бакинский микс "вживую" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Недавний опрос показал, что молодежь 21 века слушает музыку в среднем четыре часа в сутки. Более одной трети опрошенных молодых людей слушает музыку до трех часов в сутки, почти одна треть – пять часов в сутки, и около 30% опрошенных – отдают музыке до пяти часов в день. Интересно, что только 5% современных подростков слушают музыку около одного часа в день. Нужно отметить, что с появлением "гаджетомании" армия меломанов значительно увеличилась. Прослушивание музыки с помощью телефонов, плееров и даже интернет-ресурсов – это реалии дня. Радио и телевидение используются для этой цели значительно реже. При таком современном наборе ничто не заменит, когда песни исполняются "вживую".

Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт талантливой молодежи под названием “Gənc-Mix”, сообщает Trend Life.

Современная молодежная музыка очень разнообразна. Можно по-разному трактовать эту фразу – для кого-то это разнообразие жанров, для кого-то – разнообразие качества. Современная музыка может быть легкой и тяжелой, быстрой и медленной, качественной и низкосортной. Так что же предпочитает молодежь? В этот вечер были представлены композиции в жанрах эстрады, рэпа, джаза, мугама, рока и хип-хопа.

В концертной программе приняли участие Нармин Керимбекова, Расул Эфендиев, Самира Эфенди, Айнур Искендерли, Тофиг Гаджиев, Илькин Фуад, Кянан Гадимов, Айнишан Мехтиева, Фархад Халиф, Анар Бейляр, Орхан Бабазаде, Рамазан Шарифзаде, Аяз Бабаев, Айгюн Агаева, Эльхан Гараханоглу, Promete и квартет The Рassion. Ведущим вечера был Эльвин Марданов.

(Автор: Вугар Иманов)