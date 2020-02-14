Азербайджанская золотая рыбка исполнит три желания (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига в Баку представит вниманию зрителей спектакль "Золотая рыбка" по произведению Александра Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке", сообщает Trend Life.

Премьерный показ состоится в середине марта и будет представлен, как в азербайджанском, так и в русском отделении театра.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля – Анар Мамедов, художник-постановщик спектакля – Игбал Алиев, композитор – заслуженный артист Вугар Джамалзаде. В спектакле заняты актеры Джавид Тельман, Айгюль Агаева, Эльгюн Гамидов и Гюнай Ахмед. В представлении задействованы около 13 различных видов кукол – тростевые и настольные.

"Сказка о рыбаке и рыбке" – любимое не одним поколением читателей произведение. Историю про жадную старуху не раз ставили на театральной сцене, однако коллектив кукольного театра нашел новые и необычные решения.

Постановка учит юных зрителей быть искренними, добрыми и трудолюбивыми.

Сюжет: старик с женой живут у моря. Однажды в сети старика попадается необычная золотая рыбка, способная говорить человеческим голосом (языком). Она обещает любой выкуп, по его желанию, и просит отпустить её в море, но старик отпускает рыбку, не прося награды. Вернувшись домой он рассказывает жене о произошедшем. Обругав мужа, она заставляет его вернуться к морю, попросить у рыбки хотя бы новое корыто вместо разбитого. Однако желания старухи всё возрастают, она требует все больше и больше. Рыбка не отвечает на очередную просьбу старика, а когда он возвращается домой, то видит старуху, сидящую перед старой землянкой у старого разбитого корыта.

В русскую культуру вошла поговорка "остаться у разбитого корыта" - то есть погнаться за большим, а остаться ни с чем.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)