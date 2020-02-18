Объявлены условия для участия в V Фестивале буктрейлеров Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены условия для приема работ, которые могут участвовать в V Фестивале буктрейлеров Азербайджана.

Как сообщил Trend Life учредитель и директор Фестиваля буктрейлеров, киноактер и продюсер Руслан Сабирли, буктрейлеры должны отвечать следующим параметрам:

длительность (хронометраж): не более 3 минут;

формат: mov, mp4, mpeg, mpg, avi, wmv.

медиа-форма: игровые (с участием актеров), неигровые (без участия актеров), анимационные (мультфильм);

в начале необходимо вставить логотип Фестиваля;

в конце необходимо разместить изображение книги, по которой снят буктрейлер и адрес сайта Фестиваля;

работы не должны содержать упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах, которые не являются спонсорами Фестиваля.

В Фестивале может принять каждый желающий, сняв буктрейлер на свою любимую книгу азербайджанских писателей и зарегистрировав его на сайте www.booktrailer.az. Денежные призы за первое, второе и третье места – 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно; а за номинацию "Лучший мобильный буктрейлер" – 1000 манатов.

Последний день приема работ - 1 апреля 2020 года.

Буктрейлер – это видеоролик или трейлер, нацеленный на продвижение книги среди читателей, который включает в себя ее самые яркие и узнаваемые моменты, визуализируя содержание книги.

Цель проекта - пропаганда чтения книг, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению, выявление талантливой творческой молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книги и авторского права, отмечаемому 23 апреля, и проходит под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!" (Популяризуй книгу, популяризуй себя книгой!)

Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры Азербайджана, Международного центра мугама. Главный партнер- лидер мобильной связи страны компания Azercell.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Более подробно на www.booktrailer.az , а также в соцсетях

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По всем вопросам обращаться: festival2020@booktrailer.az

(Автор: Вугар Иманов)