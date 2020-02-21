Борьба за богатую невесту между украинцем и азербайджанцем

БАКУ/Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 7 марта состоится показ оперы "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Для исполнения в опере партии Альмавивы руководством театра приглашен ведущий солист Львовской национальной оперы, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Николай Шуляк.

На партию Фигаро приглашен солист Одесского национального академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Богдан Панченко.

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты Азербайджанского театра оперы и балета: народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Базилио), Акрам Поладов (партия доктора Бартоло), заслуженные артисты Инара Бабаева (партия Розины), Турал Агасиев (партия Фиорелло), солисты Нина Макарова (партия Берты) и Махир Тагизаде (партия Офицера).

Спектаклем будет дирижировать главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Сюжет оперы: действие оперы разворачивается в XVIII веке в Севилье. Граф Альмавива поет под окном своей возлюбленной Розины. Однако опекун Розины, доктор Бартоло не позволяет ей выйти на балкон, он сам собирается жениться на своей воспитаннице, чтобы завладеть ее приданым. Цирюльник Фигаро решает помочь графу.

Фигаро приходит с бритвенными принадлежностями в дом Бартоло, настаивая на бритье доктора. Пока Бартоло ослеплен мыльной пеной, Альмавива и Розина готовятся к побегу. Проходит церемония обручения графа и Розины, и появившемуся с отрядом солдат доктору Бартоло ничего не остаётся, кроме как довольствоваться приданым своей подопечной, в котором новобрачные не нуждаются.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)