В Гобустане появится культурное наследие Индии

БАКУ /Trend Life/ - В Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике 29 февраля в 11.00 состоится открытие фотовыставки "Жемчужины культурного наследия Индии в Гобустане", организованное Государственным заповедником и посольством Индии при содействии Министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

В фотоэкспозиции будут представлены уникальные памятники архитектуры Индии, а также специальная красочная программа. Главная цель проекта – дальнейшее налаживание мостов культуры между Азербайджаном и Индией.

Гобустан, или Гобустанский государственный историко-художественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Гарадагского и Абшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров.Памятники Гобустана делятся на две группы: 1) наскальные изображения и 2) древние стоянки и другие объекты. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

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(Автор: Вугар Иманов)