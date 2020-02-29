Директор азербайджанского театра принял участие в международном фестивале в Эль-Фуджайра

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Рашад Ахмедзаде в качестве почетного гостя принял участие в IX Фестивале монодраматических постановок, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Мероприятие прошло в эмирате Эль-Фуджайра (Объединённые Арабские Эмираты) в рамках III Фестиваля искусств.

Визит организован при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль объединил представителей музыкального и театрального искусства из многих стран мира. В этом году на мероприятии свой творческий потенциал продемонстрировали более 600 человек из 60 стран мира. В рамках фестиваля, наряду с демонстрацией и обсуждением постановок, прошли семинары, форумы, презентации книг и концерты.

Отметим, что директор Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Рашад Ахмедзаде в третий раз принял участие в данном фестивале.

(Автор: Джани Бабаева)