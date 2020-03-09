Яркие звезды, которых любит весь мир - Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов на одной сцене

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступят с концертом в Нижнем Новгороде, сообщает Trend Life. Грандиозный концерт мировых звезд оперной музыки состоится 30 октября 2020 года на сцене концертного зала "Юпитер". Приглашенный артист программы – народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов.

"Яркие оперные звезды, которых любит весь мир. Потрясающий вокал, прекрасные аранжировки, невероятная атмосфера! Гастрольный график каждого из этих исполнителей расписан на годы вперед… Собрать их вместе, на одной сцене, стоило невероятных усилий", - отмечено на сайте концертного зала.

За музыкальное сопровождение на концерте будет отвечать академический симфонический оркестр Нижегородской государственной филармонии имени Ростроповича.

(Автор: Джани Бабаева.)