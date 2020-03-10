Азербайджанцы покажут трагедию Софокла в Москве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусства представят страну на III Театральном фестивале стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс" в Москве (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль пройдет с 14 по 19 марта в Российском институте театрального искусства – ГИТИС, который соберет на своей площадке театральные школы стран СНГ.

Азербайджанские студенты продемонстрируют на фестивале трагедию Софокла "Царь Эдип". Показ пройдет 15 марта в Учебном театре ГИТИСа.

Своей целью фестиваль видит укрепление культурного сотрудничества и установление новых контактов между странами СНГ в сфере театрального образования. В результате совместной работы и показов спектаклей студенты узнают особенности театральных школ друг друга, а педагоги обменяются новыми идеями о методиках обучения актеров и режиссеров.

(Автор: Джани Бабаева)