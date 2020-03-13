Фестиваль "Волны Каспия" - художники-акварелисты получат денежный приз

БАКУ /Trend Life/ С 2 по 5 июня в стране пройдет I Бакинский международный акварельный фестиваль "Xəzərin dalğaları ("Волны Каспия"), приуроченный ко Дню Республики, который ежегодно отмечается 28 мая, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль будет организован министерством культуры, Союзом художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картиной галереей, представительством в стране Международного общества акварелистов (IWS Globe) - IWS Azerbaijan и Центром искусств "Хатаи".

Цель проекта – повысить интерес к произведениям, созданным в техники акварель, а также показать миру природу, исторические памятники, культуру, современное развитие Азербайджана в творчестве художников, работающих в этом направлении изобразительного искусства.

В фестивале могут принять участие местные и зарубежные художники-акварелисты старше 18 лет. Тема работ – Азербайджан, размер произведений – свободный, произведения на 90 процентов должны быть выполнены акварелью. Все представленные работы должны быть оригинальными и не являться копией произведений других художников. Участники могут представить до трех работ, однако для проекта будет отобрана только одна работа каждого автора. Участие в фестивале – бесплатное, работы будут отбираться онлайн.

Произведения должны быть размещены до 15 апреля 2020 года в группе https://www.facebook.com/groups/FestBaku/ социальной сети с указанием имени, фамилии автора, страны, которую он представляет, а также названием работы, техники, в которой она выполнена и размера, также нужно указать адрес электронной почты автора (цифровое представление: файл JPEG 300 dpi, 3-4 Mb).

20 апреля будет объявлен список имен авторов, чьи работы прошли Iтур. Затем фотографии отобранных работ и заполненные анкеты должны быть отправлены на адрес электронной почты xsm.2016@mail.ru в период 20-25 апреля. Далее до 5 мая оригиналы работ надо будет отправить на адрес организаторов.

Отобранные произведения пройдут во II тур конкурса и будут экспонированы. Во II туре состоится конкурс, и жюри выберет победителей.

Авторы произведений могут принять непосредственное участие в фестивале за свой счет (прим.- прибытие, проживание). При продаже выставленных работ будет взиматься комиссия в размере 25 процентов от стоимости. Фото-референсы будут размещены в группе Facebook, поэтому нужно указывать имена фотографов.

В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы и пленэры. Будет подготовлен каталог выставки. После завершения фестиваля произведения будут отправлены обратно авторам вместе с каталогом. Победившие в конкурсе произведения останутся в фонде организаторов проекта.

Призовой фонд:

I место – 500 евро

II место – 300 евро

III место – 200 евро

Одна работа, выбранная организаторами – 100 евро. Пять мест - поощрительный приз.

Всем участникам будут вручены дипломы.

(Автор: Джани Бабаева )