Всемирный день поэзии в Латвии посвятили творчеству Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Академической библиотеке Латвийского государственного университета в Риге прошла научно-практическая конференция, посвященная 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими, сообщили Trend Life организаторы мероприятия, которое было посвящено Всемирному дню поэзии – 21 марта.

Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения праздника — «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям».

На открытии директор Академической библиотеки, доктор филологических наук Вента Коцере рассказала о важности проведении конференции в целях пропаганды и представления широкой общественности творчества Насими, отметила деятельность Азербайджанского информационного центра в Академической библиотеке, способствующего налаживанию мостов культуры и науки между странами. Было отмечено, что при содействии посольства Азербайджана в Латвии здесь организованы курсы азербайджанского языка под руководством Гюнай Алиевой.

Выступившие посол Азербайджана в Латвии Джаваншир Ахундов, директор Рижской классической гимназии, председатель совета при Министерстве образования и науки Латвии, председатель Латвийско-Азербайджанского культурного центра "Оджаг", доктор философских наук Роман Алиев, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зюмруд Дадашзаде отметили, что поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. Бесценное творчество Насими содержит множество лирико-философских стихов, отражающих широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира — вот источник, вдохновляющий поэта на его пути к познанию жизни и вселенной. Насими считал, что желающий постичь истину, должен стремиться понять человека, его побуждения и стремления к красоте и добру. Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое художественное и философское наследие, оказавшие огромное воздействие на развитие мировой поэзии в силу гуманистических традиций и созвучных прогрессивным идеям, неизменно привлекали к себе внимание общественности, СМИ, деятелей искусства нашей страны, которыми были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, интересные кинофильмы, новые искусствоведческие исследования.

Доктор филологических наук Эгере Бирута представила доклад «Фарсоязычные стихи Насими», рассказала о годах учебы на факультете востоковедения Бакинского государственного университета, выразив признательность преподавателям вуза и подчеркнув свою искреннюю любовь к Азербайджану.

Профессор Зюмруд Дадашзаде представила доклад «Образ и поэзия Насими в современной азербайджанской музыке», которая сопровождалась иллюстрациями и произведениями композиторов Фикрета Амирова и Фирангиз Ализаде, исполнителей Алима Гасымова и Севды Алекперзаде. Были показаны фрагменты второго фестиваля Насими, проведенного при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры Азербайджана в 2019 году.

Латвийские студенты продекламировали стихотворения Насими на латвийском, азербайджанском, английском, немецком, французском и русском языках. Руководитель курсов по азербайджанскому языку Гюнай Алиева и актер Рижского русского драматического театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон представили газель Насими «Где ты?» в диалоге на азербайджанском и русском языках под музыкальное сопровождение. В заключении гостям была преподнесена книга Романа Алиева «Лабиринты истории Азербайджана».



(Автор: Вугар Иманов)