Айгюн Кязымова, Чингиз Мустафаев, Джабир Иманов и медийные лица в флешмобе "Оставайся дома, читай книги" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр и Общественное телевидение Азербайджана (İTV) в рамках кампании в соцсетях #virusameydanoxuyaq проводят флешмоб "Оставайся дома, читай книги", сообщает Trend Life.

Одним из лучших вариантов времяпрепровождения в дни социальной изоляции (карантина) является чтение интересной книги. На странице Baku Book center вы найдете видео под общим названием #virusameydanoxuyaq, снятые Общественным телевидением Азербайджана совместно с Baku Book Center. В этих коротких видеороликах известные люди делятся своими рекомендациями по выбору книг.

Среди участников флешмоба – заслуженный деятель искусств Баба Везироглу, народная артистка Айгюн Кязымова, заслуженные артисты Тогрул Асадуллаев и Джабир Иманов, участник «Евровидения 2019» Чингиз Мустафаев, телеведущие Джейхун Али, Нигяр Сабиргызы, Вюсаля Мамедова, Жаля Гасанли, DJ Fateh и другие

(Автор: Вугар Иманов)