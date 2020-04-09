Ткань, одежда, вышивка – все о кялагаи в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра представил на своей странице в Facebook кялагаи из коллекции музея "Ткань, одежда, вышивка", сообщает Trend Life.

"Неотъемлемой частью традиционного наряда азербайджанской женщины был головной платок – кялагаи, украшенный набойкой. В Азербайджане веками разводили тутового шелкопряда и занимались выработкой шелка. Не случайно в XIX веке город Шеки называли "Кавказским Лионом": там, как там, как и в Лионе, "шелковой столице" Европы, производились великолепные шелковые ткани. По декору кялагаи делятся на два вида – "йеляни" и "герати".

Кялагаи был одним из важнейших головных уборов азербайджанских женщин. Его широкое распространение стало залогом того, что искусство изготовление кялагаи, в отличие от того же златошвейного ремесла, сохранилось до наших дней", - отмечено в распространённом сообщении.

Также подчеркнуто, что включение традиционного искусства изготовления и ношения женского шелкового головного платка кялагаи и его символики в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 26 ноября 2014 года является одним из важнейших достижений Азербайджана в сфере культуры.

"Оно привлекло внимание к производству кялагаи, которое в настоящее время продолжается в Шеки и Баскале. Демонстрация образцов кялагаи из коллекции музея в постоянной экспозиции и на выставках направлена на популяризацию этого элемента культурного наследия", - говорится в сообщении.

В орнаментальной композиции кялагаи типа "йеляни" основную роль играет кайма, на которой и располагаются все узоры, тогда как центральная часть остается незаполненной. По этой причине такой тип кялагаи и получил свое название, означающее "каймовый".

Кялагаи типа "герати" широко производились в основном в селе Баскал Исмаиллинского района и в селе Хызы близ Баку. В орнаментальной композиции кялагаи такого типа основную роль играет круглый центральный медальон, называемый "меджмеи гюль", "хончалы" или "хончануш", фон вокруг которого густо усыпан другими деталями орнамента.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)