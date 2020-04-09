В Hip-Hop Time расскажут об отце азербайджанского рэпа

БАКУ/Trend Life/ - По инициативе Главного управления культуры города Баку в социальных сетях реализуется ряд проектов, одним из которых является онлайн-программа Hip-Hop Time, сообщает Trend Life.

9 апреля в 23:30 на официальной странице Управления в Instagram (@bakimedeniyyetidaresi) будет представлен выпуск передачи Hip-Hop Time, посвященный памяти рэпера Анара Нагылбаза.

Ожидается, что к прямому эфиру в Instagram присоединятся многие известные азербайджанские рэперы, послушать которых будет интересно молодому поколению. Напомним, что первым гостем программы был популярный среди молодежи рэпер Tibu. Автор и ведущий проекта - Джавид Шахбазбеков.

Анар Джабиев (он же Нагылбаз) родился 28 марта 1974 года. Он считается первым азербайджанским рэпером. Его увлечение жанром рэп началось в 1988 году. Уже в 1990 году он представлял Азербайджан на международном фестивале в Ялте с песней Bivəfa. Свой первый альбом выпустил в 1996 году. Нагылбаз также известен своими дуэтами со многими популярными исполнителями в жанре рэп и популярной музыки. Его называли отцом азербайджанского рэпа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)