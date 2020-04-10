Замиг Гусейнов назначил онлайн-встречу поклонникам

БАКУ/Trend Life/ - Очередным участником проекта #senetinledestekle (поддержи искусством), осуществляемого по инициативе Главного управления культуры города Баку, станет популярный эстрадный певец Замиг Гусейнов, сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Замиг Гусейнов из дома проведет онлайн-встречу с поклонниками 11 апреля в 19.00. В рамках проекта певец исполнит любимые слушателями музыкальные композиции.

Концертная программа будет транслироваться на официальной станице Главного управления культуры города Баку в Instagram (@bakimedeniyyetidaresi). Зрители также получат возможность задать вопросы и вступить в диалог с любимым певцом.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)