Для юных сказочников в Азербайджане объявлен конкурс

БАКУ/Trend Life/ - Театр-студия Oyuq при Азербайджанском государственном кукольном театра имени Абдуллы Шаига и проект "Друг школьника" при министерстве образования Азербайджана объявили о проведении конкурса Sənə nağıl danışım ("Расскажу тебе сказку"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Задачи конкурса, который будет проходить с 10 по 30 апреля, - эффективная организация досуга детей дома, возможность продемонстрировать творческий потенциал и так далее.

Конкурс проводится среди детей в возрастной категории 7-13 лет. Они должны будут представить на конкурс написанные ими сказки, которые оценят жюри в составе писателей и журналистов.

Отметим, что будут выбраны авторы 10 сказок, и среди них обладателей первых двух мест выберут члены жюри, а третье место будет определено онлайн-голосованием.

Остальные 7 юных сказочников будут награждены дипломами.

Сказки в первой тройке будут объединены, и на их основе будет подготовлен спектакль. Роли в постановке исполнят участники Театра-студии Oyuq и актеры Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига.

Желающие принять участие в конкурсе должны отправить свои сказки на адрес электронной почты info@kuklateatri.az, а также представить краткую биографию и контактный телефонный номер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)