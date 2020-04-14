Праздник Шехерезады - 15 азербайджанских музыкантов на самоизоляции (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Солисты Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева приняли участие в проекте министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət (Культура) – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), сообщает Trend Life.

Текущая неделя на телеканале Mədəniyyət посвящена творчеству двух выдающихся азербайджанских композиторов Гара Гараева и Фикрета Амирова.

В рамках проекта солисты Камерного оркестра имени Гара Грараева из дома исполнили сочинение "Праздник Шехерезады" из балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова. В проекте приняли участие более 15 музыкантов: скрипачи, виолончелисты, пианистка. Каждый из музыкантов записал на телефон свою партию, затем все записи были смонтированы в один ролик.

Отметим, что коллективы Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, носящие имена двух великих азербайджанских композиторов – Государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова и Государственный камерный оркестр имени Гара Гараева – на этой неделе будут активно принимать участие в проекте министерства культуры и телеканала Mədəniyyət.

"Тысяча и одна ночь" – балет Фикрета Амирова в двух действиях, написанный в 1979 году. Основой балета стал популярный "Рассказ о царе Шахрияре". В балет входят сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рух, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)