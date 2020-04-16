Таким Баку мы больше никогда не хотим видеть… Это голос обычного жителя столицы… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Директор Бакинского книжного центра, писатель и публицист Гюнель Анаргызы представила на русском языке свой проект "Мой город", сообщает Trend Life.

Текст читает известный режиссер и сценарист Ефим Абрамов. Над проектом также работали: музыкальное сопровождение – Этибар Асадли и Шахрияр Иманов, звукорежиссер – Теймур Абдуллаев, монтаж – Фуад Тахмазли, видео – Baku Media Center.

В эти дни столица опустела… Конечно, все это временно, но очень тяжело видеть таким Баку, жизнь в котором всегда бурлит. Быть может это и хорошо, ведь многие начали осознавать то, что мы раньше не ценили…Этому посвящен маленький рассказ Гюнель Анаргызы, который был написан 5 апреля – в первый день ужесточения условий карантинного режима и социальной самоизоляции населения.

"Я вышла на балкон и, обведя взором пустые улицы Баку, с ужасом осознала, что мы, живя в родном городе, фактически остались без него. И это не для него - города - потеря, а в первую очередь для нас - его жителей. Чудовищно осознавать, что наш родной и до боли знакомый город остался один... Вот так родился этот маленький рассказ-элегия… Я благодарна всем, кто участвовал в создании этого видеоролика. Отдельный низкий поклон вам, мои дорогие соотечественники, за объединяющую всех нас искреннюю любовь к нашему неповторимому городу. Спасибо!", - отметила Гюнель Анаргызы.

Напомним, что ранее проект Şəhərim был представлен на азербайджанском языке (https://www.trend.az/life/culture/3222075.html).

(Автор: Вугар Иманов.Фото: Заур Мустафаев)