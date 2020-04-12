Очень трогательно об опустевшем Баку… О том, что мы раньше не ценили… (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в Азербайджане установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

В эти дни столица опустела…Конечно, все это временно, но очень тяжело видеть таким Баку, жизнь в котором всегда бурлит. Быть может это и хорошо, ведь многие начали понимать то, что мы раньше не ценили…Этому посвящен маленький рассказ директора Бакинского книжного центра, писателя и публициста Гюнель Анаргызы, который был написан 5 апреля - в первый день ужесточения карантинного режима и претворения более широких мер для социальной самоизоляции населения.

"Это было ровно неделю назад, в прошлое воскресенье, когда я поняла, что мы уже не сможем с прежней легкостью и не раздумывая выходить в наш любимый город. Я вышла на балкон и, обведя взором пустые улицы Баку, с ужасом осознала, что мы, живя в родном городе, фактически остались без него. И это не для него - города - потеря, а в первую очередь для нас - его жителей. Чудовищно осознавать, что наш родной и до боли знакомый город остался один... Вот так родился этот маленький рассказ-элегия…Затем я попросила прочесть рассказ замечательного актера Камрана Агабалаева, который сразу проникся и прочувствовал каждое слово и смог прекрасно передать все чувства, которые, я думаю, всех нас обуревают в эти дни. Я благодарна всем, кто участвовал в создании этого видеоролика",- сказала Trend Life Гюнель Анаргызы.

Над проектом также работали: музыкальное сопровождение – Этибар Асадли и Шахрияр Иманов, звукорежиссер – Адиль Наджафов, монтаж – Фуад Тахмазли, видео - Baku Media Center, фото – Ульвия Гейдарова.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)