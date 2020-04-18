ISESCO объявила премию за лучший короткометражный фильм

БАКУ/Trend Life/ - В рамках проекта "Дистанционная культура" инициативы "ИСЕСКО цифровой дом" Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) объявлена премия короткометражных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана. Премия будет присуждена трем лучшим короткометражным фильмам на сумму 8 000 долларов, 6 000 долларов и 4 000 долларов соответственно.

Цель премии – поощрить в молодежи тягу к творчеству, выявить их талант в производстве художественных и документальных фильмов.

Премия служит производству фильмов, созданию Фонда короткометражных фильмов ISESCO, также содействию в формировании "экономики жизни" и будущих форм работы, творчества, производства и оценки рабочих мест.

Фильмы, участвующие в конкурсе, делятся на следующие категории: драма, документальные фильмы, наследие и фольклор, человеческие ценности, здоровье и окружающая среда, детские фильмы, повседневная жизнь в период коронавируса (COVID-19) и комедия. Фильмы могут содержать естественные звуки или музыку (фильмы о природе и животных) без звуковой речи.

Условия приема короткометражного фильма для участия в конкурсе:

1. Хронометраж не должен превышать 4 минуты.

2. Ранее фильм не должен быть представлен на других конкурсах.

3. Не должен наносить вред человеческим, религиозным и национальным ценностям.

4. Должен сопровождаться субтитрами на одном из официальных языков ISESCO (арабский, английский и французский языки).

5. Фильм нужно отправить на адрес электронной почты: film@icesco.org.

ISESCO заявляет, что в объявлении премии примут участие национальные комиссии государств-членов и уполномоченные партнеры. Организация назначит жюри для выбора победителей.

Премия будет представлена на специальной церемонии в штаб-квартире организации в городе Рабат (Марокко).

В рамках проекта "Дистанционная культура" выделена премия для трех студентов по следующим творческим категориям: написание короткого рассказа, изобразительное искусство; музыкальная композиция и создание других творческих продуктов. Награды - 6 000 долларов, 4 000 долларов и 2 000 долларов.

Вопросы, касающиеся номинаций премии, можно направить в Национальную комиссию Азербайджана по ISESCO, адрес электронной почты info@creative.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)