Улицы Баку в ярких красках под музыку Эмина Сабитоглу (ВИДЕО)

Культура 27 апреля 2020 13:51 (UTC+04:00)
Улицы Баку в ярких красках под музыку Эмина Сабитоглу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский художник, педагог Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Вугар Али поделился на своей странице в Facebook видеороликом, посвященным городу Баку, сообщает Trend Life.

В видеоролике под названием "Bakı küçələri" ("Улицы Баку") демонстрируются картины Вугара Али. Демонстрация художественных полотен сопровождается музыкой выдающегося азербайджанского композитора Эмина Сабитоглу.

Картины Вугара Али, наполненные солнечным светом и теплом, отражают атмосферу города. На полотнах изображены живописные дома, узкие улочки Ичери Шехер, широкие проспекты, прекрасные здания столицы Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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