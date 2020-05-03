Мировые знаменитости в картинах азербайджанского полиглота и экономиста (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках кампании "Оставайся дома – твори дома" азербайджанский художник Нихад Алиев создал портрет известного австралийского кинорежиссёра, сценариста и продюсера Джорджа Миллера, сообщает Trend Life.

Эта картина является очередным произведением из серии художника, посвященной мировым и историческим личностям. Ранее им были созданы портреты таких личностей как великий колумбийский писатель-прозаик Габриэль Гарсиа Маркес, индийский государственный и политический деятель Джавахарлал Неру, бразильская сценаристка и автор мыльных опер Глория Перес, канадский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Джеймс Фрэнсис Кэмерон, французский модельер Коко Шанель, ирако-британский архитектор Заха Хадид, турецкий поэт Юнис Эмре, звезды мирового кино Ингрид Бергман, Стивен Сигал и Брюс Ли, исполнители Мирей Матье и Андреа Бочелли, и другие. Есть в этом ряду исторические личности, которые приезжали в Азербайджан. Например, французский военный и государственный деятель, генерал Шарль Де Голль в 1944 году был в Баку. Три картины художника посвящены знаменитому французскому писателю Александру Дюма-старшему, который в середине 19 века путешествовал по Азербайджану.

Нихад Алиев (родился в Гёйчае) является выпускником факультета информационных технологий в мировой экономике Азербайджанского государственного экономического университета. Но детская любовь к изобразительному искусству дала о себе знать – первый потрет нарисовал в 9-летнем возрасте. Он принимал участие в различных выставках и мероприятиях, отмечен дипломами, в том числе дипломатических миссий. Им также созданы портреты исторических личностей Азербайджана, национальных героев, деятелей культуры и науки – Лютфи Заде, Муслима Магомаева, Вагифа Мустафазаде, Ахмадия Джабраилова, Мухаммеда Гусейна Шахрияра, Халила Рза Улутюрка и других. Полиглот, знает семь языков.

(Автор: Вугар Иманов)