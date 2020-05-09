"Темная ночь" в исполнении солистов Академии Ла Скала Азера Рзазаде и Магеррама Гусейнова (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские оперные исполнители, лауреаты международных конкурсов, солисты Академии Ла Скала Азер Рзазаде и Магеррам Гусейнов исполнили композицию "Темная ночь", посвященные Дню победы - 9 мая и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life. Исполнение сопровождается фотографиями героев войны.

Звукорежиссёр - Фаиг Бабаев, видео - Гасан Сеидбейли , Фарадж Сеидбейли, black&black studio

"Темная ночь" - лирическая песня, написанная композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Песня приобрела огромную популярность и стала в СССР одной из наиболее любимых и известных песен, созданных во время Великой Отечественной войны.

(Автор: Вугар Иманов)