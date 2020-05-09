Памяти вечно молодых солдат и офицеров…Трогательное исполнение азербайджанских актеров (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ -
Памяти наших отцов и старших братьев,
памяти вечно молодых солдат и офицеров
Советской Армии, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Так начинается поэма известного российского поэта, лауреата Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР Роберта Рождественского "Реквием (Вечная слава героям)", отрывки из которой представили актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - Медина Муллаева, Румия Агаева, Джохар Абдуллаев. Автор идеи и литературный монтаж - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная. Композиция посвящена Дню победы - 9 мая и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Trend Life.
Рождественским был создан современный "Реквием", в котором отображается гуманистическая тема бессмертия героического подвига во имя победы жизни над смертью. Сплав черт церковной литургии, русского народного причитания и ораторской речи рождает новаторскую и по-своему уникальную форму малой лирической поэмы.
"Реквием" написан о погибших, но посвящен живым, рассказывает о смерти, но воспевает жизнь, рожден войной, но всем своим существом устремлен к миру.
(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)