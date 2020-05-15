Каждому артисту нужна поддержка публики - директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева Наргиз Алиева

БАКУ /Trend Life/ - В период карантинного режима деятели культуры и искусства на дому реализовывали много интересных проектов, сказала Trend Life заслуженная артистка Азербайджана, директор Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, пианистка Наргиз Алиева.

"При организационной поддержке министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət реализуется проект Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), в его рамках снимаются передачи, музыканты дома записывают произведения и т.д. Я тоже являюсь участницей данного проекта, аккомпанирую вокалистам, исполняю произведения соло. Также солисты нашего камерного оркестра имени Гара Гараева дома исполнили сочинение "Праздник Шехерезады" из балета "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова и другие известные произведения. Конечно, в условиях карантинного режима нелегко работать, ведь каждый музыкант записывал свою часть произведения дома, а потом мы их объединяли в единый видеоролик.

Могу сказать, что в этот период все творческие коллективы, деятели искусства активно работали, даже дома старались радовать публику своими выступлениями. Лично я в этот период прошла большую школу, реализовала проекты не только с нашими музыкантами, но и зарубежными. Знаете, даже бывая заграницей, не всегда выдавалась возможность выступить вместе с зарубежными коллегами, а в условия карантина у нас появился шанс поработать вместе онлайн. Конечно, это все стало возможным и благодаря современным технологиям", - сказала она.

Наргиз Алиева подчеркнула, что очень скучает по зрительской аудитории, и каждому артисту нужна поддержка публики.

"Нам надо пережить этот период. Мы должны соблюдать рекомендуемые правила в данной ситуации, чтобы не усугублять ее. Дома можно найти много интересных занятий, например, слушайте музыку - сейчас в социальных сетях есть произведения на любой вкус", - добавила заслуженная артистка.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)