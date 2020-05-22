Dinlə - азербайджанские актеры читают стихи (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - Телеканал Mədəniyyət ("Культура") продолжает реализацию поэтического видеопроекта "Dinlə" ("Послушай"), сообщает Trend Life. В рамках проекта известные деятели культуры и искусства читают поэтические произведения. Проект пользуется большой популсрностью среди пользователей социальных сетей, а их положительные отзывы указывают на высокое качество реализованной работы. Видеопроект "Dinlə" направлен на популяризацию и пропаганду поэтического искусства.
Нариман Гасанзаде "Bu dünya nərdivandır". Читает: Усния Мурватова
Рамиз Ровшан - "Ölsəm bağişla". Читает: Рада Насибова
Бахтияр Вагабзаде - "Özümdən narazıyam" Читает: Эмиль Шахзаде
Гусейн Гусейнзаде - "Bir söz". Читает Хаджар Агаева
Гисмет Рустамов - "Yağış səhərəcən yağsın şəhərə". Читает: Шабням Гусейнова
Вагиф Мамедов - "Sən məni bağışla, mən də ki, səni". Читает: Шаханя Рзаева
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: )