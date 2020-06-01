Азербайджанские звезды обратились с молитвой ко Всевышнему (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские звезды представили проект Əl Açdım Göylərə ("Моя молитва"), являющийся своеобразной одой и воззванием ко Всевышнему, чтобы он оберегал наш народ от бед и несчастий, сообщает Trend Life.

Проект также является призывом к человечности во всем мире.

Композиция в рамках проекта основана на словах Арзу Аббасовой и музыке Бейбалы Аббаслы.

В проекте приняли участие народные артисты, сестры Гюльяз и Гюльянаг Мамедовы, заслуженные артисты Метанет Искендерли, Рухангиз Аллахвердиева, Гюлюстан Алиева, Салим Аббасов, певицы Диляра Кязымова, Роза Зяргярли, Ульвия Рагимова, исполнители мугама Абгюль Мирзалиев, Айшан Мехтиева, Сейран Алиев, кяманчист Эльвин Новрузов.

Режиссер проекта – Наиль Наибоглу, оператор и монтаж – Ниджат Алышов. Организаторы выразили особую благодарность за содействие поэтессе и композитору, члену Союза писателей Азербайджана Ханым Исмаилгызы.

(Автор: Вугар Иманов)