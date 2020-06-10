Музыка, застывшая в кадре: Московская школа кино организует лекцию Аддиса Гаджиева

БАКУ/Trend Life/ - При организации Московской школы кино 10 июня пройдет онлайн-мероприятие, в ходе которого вице-президент гильдии художников кино и ТВ Союза кинематографистов России, художник-постановщик, наш соотечественник, проживающий в России, Аддис Гаджиев расскажет об искусстве отражения художниками смыслов в музыкальных видео на экране, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Moscow film school.

На встрече он поделится своим опытом художественной постановки музыкальных видео, расскажет, чем работа с клипами отличается от работы с кино, и с какими сложностями может столкнуться художник-постановщик, добавляя в картину звук.

"Визуальные и звуковые элементы, обладая своим особенным языком, пересекаясь и взаимодействуя, рождают уникальный вид сторителлинга, – работа с ним требует особого подхода.

Художник-постановщик в кино - в первую очередь хороший руководитель и организатор, который при этом отлично знаком со всеми тонкостями съемочного процесса, начиная от выставления света на съемках, и заканчивая всеми этапами постпродакшена. Цитируя Аддиса Гаджиева, отметим, что "художник кино отличается от дизайнера тем, что он должен уметь передавать эмоции пространства", - отмечено в сообщении на сайте.

Отметим, что художник-постановщик родился в Баку в семье известного азербайджанского мастера кисти, народного художника Алтая Гаджиева (1931-2019 годы). Окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде в Баку, а затем поступил во ВГИК в мастерскую "Художник кино и телевидения".

Специализация: кино, театр, телевидение, дизайн, декоративное оформление и телевизионная реклама, станковая живопись, станковая и книжная графика.

С 2010 года также выступает в качестве режиссера телевизионной рекламы.

За более чем 30-летнюю практику в кинематографе, на телевидении и в театре стал автором изобразительного решения множества художественных фильмов, телепроектов и большого числа телевизионной рекламы как в России, так и за рубежом. Также является сценографом ряда спектаклей и крупных торжественных церемоний и концертов, в том числе премий "ТЭФИ" и GQ. Автор множества живописных полотен, хранящихся во многих частных и государственных галереях по миру. Член Союза художников Азербайджана, Союза дизайнеров России и Союза кинематографистов России.

Успешно совмещает работу в кино, живописи и графике с общественной деятельностью: с 2013 года входит в состав правления Союза кинематографистов РФ.

Лауреат ряда премий в телевизионной рекламе и кино.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)