Азербайджанский композитор стала гостем немецкого радио WDR 3

БАКУ/Trend Life/ - Немецкое радио WDR 3 провело интервью с азербайджанским композитором Хадиджей Зейналовой и презентавала CD-альбом композитора "Из Страны Огней - мосты между Азербайджаном и Германией" ("Vom Land des Feuers – Wege zwischen Aserbaidschan und Deutschland"), сообщила Trend Life композитор.

Передача Tonart известного немецкого радио Radio WDR 3 была посвящена творчеству азербайджанского композитора, которая более 15 лет живет и работает в Германии. Рубрика Komponistinnen im Fokus посвящена женщинам- композиторам.

В интервью Зейналова рассказала про нашу прекрасную страну, о богатой музыкальной культуре Азербайджана, про наш мугам, народную музыку, в том числе народные песни, народные танцы и ашугскую музыку.

Напомним, что Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Слушателям был представлен CD-альбом композитора "Из Страны Огней - мосты между Азербайджаном и Германией", выпущенный при поддержке министерства культуры региона Северный Рейн-Вестфалия ФРГ. Он состоит из 8-ми сочинений камерной музыки. Проект посвящен 100-летию со дня основания Азербайджанской Демократической Республики. Слушателям были представлены произведения композитора "Миниатюры" для струнного квартета и "Картинки из страны огней" для струнного квартета и саза.

Было отмечено, что композитор Хадиджа Зейналова родилась в Азербайджане, и в ее музыке гармонично сочетается влияние Востока и Запада. Она является одним из ярких представителей азербайджанской композиторской школы в Европе. Уникальное слияние различных музыкальных миров композитора является новаторским в современной музыке. Во многих произведениях отражены элементы азербайджанской музыкальной культуры - мугамы и народные песни.

Богатая азербайджанская музыкальная культура является одним из важнейших источников вдохновения для композитора, которая на протяжении многих лет достойно представляет национальную музыку не только в Германии и Европе, но и во всем мире.

Хадиджа Зейналова – выпускница Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии. Является основателем и художественным руководителем музыкального ансамбля Bridge of Sound. Член Союза композиторов Азербайджана, доктор философии и доцент Университета Падерборн и Музыкальной академии Детмольда. Ее произведения исполнялись на фестивалях и концертах современной музыки в Азербайджане, Германии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Италии, Канаде, Турции, Омане, Франции, Грузии, Кипре, Венгрии и других странах.

Ссылка на интервью:

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-tonart/audio-khadija-zeynalova-102.html.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)