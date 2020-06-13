Мы благодарны! Выставка о самоотверженности врачей и полицейских в Азербайджане (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - При совместной организации министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" представлена итоговая онлайн-выставка республиканского художественного конкурса Minnətdarıq ("Мы благодарны"), сообщает Trend Life.

Онлайн-выставка, на которой представлены работы детей и подростков, отражает самоотверженность работников здравоохранения, представителей правоохранительных органов в связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

В выставке участвовали авторы в возрасте от 5 до 12 лет.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно на страницах Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" в социальных сетях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)