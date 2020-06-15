Тонкости мугама от Тейюба Асланова (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Гостем очередного выпуска проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет"), транслируемого в прямом эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) из Международного центра мугама стал народный артист Азербайджана Тейюб Асланов, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Очередной выпуск проекта был посвящен творчеству народного артиста, заведующего кафедрой мугама Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Тейюба Асланова.

Гостями прямого эфира также были заслуженный артист Алиага Садиев (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча) и Камран Керимов (нагара).

В программе народный артист рассказал о своем приходе в искусство, поделился воспоминаниями о выдающихся ханенде и педагогах, благодаря которым он познал тонкости мугама.

В прямом эфире было рассказано о педагогической деятельности и учениках Асланова. Народный артист особо отметил особое внимание, уделяемое государством мугамному искусству. Также было подчеркнуто, что благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой мугамное искусство находится на пике своего развития.

Ханенде в прямом эфире выступил с новым репертуаром. В программу были включены отрывки из теснифа "Махур", а также песни азербайджанских композиторов.

Отметим, что съемки проекта Bizi birləşdirən mədəniyyət транслируются из Международного центра мугама в прямом эфире в будние дни. Прямые трансляции также демонстрируются на странице Центра мугама в Facebook.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)