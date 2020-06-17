Азербайджанцы стали победителями Международного конкурса в Египте

БАКУ/Trend Life/ - Актеры детского театра-студии "Гюнай" при Бакинском детском и юношеском театре добились успеха на Международном конкурсе в Египте, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Международный конкурс, посвященный великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, проводился Российским центром науки и культуры в Александрии. В нем приняли участие 3500 человек со всех стран мира.

Представители Азербайджана в лице артистов театра "Гюнай" заняли I и II места на конкурсе: Злата Марина за стихотворение "Зимний вечер" и Рияд Гусейнов за стихотворение "Бесы" соответственно.

Наряду с этим, актеры данного театра Назрин и Айлин Гусейнли, Джамал Джафарли, Мурад Абдурахманов приняли участие в Международном проекте "Пушкинские чтения", организованном Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И.Рудомино, фондом "Русский мир" и Обществом дружбы России и Эфиопии.

Отметим, что коллектив детского театра-студии "Гюнай" продолжает активно работать в период карантинного режима. Театр участвует в различных проектах представительства Россотрудничества в Азербайджане, среди них "Наш Пушкин сегодня", "Вспомни Победу", а также в зарубежных проектах, проводит в режиме онлайн занятия, концерты и литературные чтения на странице в Instagram. Онлайн-концерты ведёт актриса театра Лейла Муршудова.

В данный момент коллектив театра-студии с энтузиазмом принял предложение директора Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженного работника культуры Аллы Байрамовой об участии в проекте "Дети-экскурсоводы". Совместная работа в данном направлении уже началась.

"Я горжусь своими ребятами-энтузиастами, которые в этот трудный период продемонстрировали свою искреннюю любовь к театру и искусству. И я верю, что они смогут ещё многого добиться. Успехов всем нам!", – отметила руководитель и режиссер детского театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)