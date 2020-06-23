Гангстерская история, или Жаркое лето-2020 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В период карантинного режима, когда отменены все культурно-массовые мероприятия, деятели искусства продолжают радовать своих поклонников интересными творческими проектами, реализованными в период самоизоляции. Даже жаркая летняя погода не стала преградой для творческих поисков и ярких идей, сообщает Trend Life.

Первая скрипка Азербайджанского государственного струнного квартета Джейла Сеидова исполнила саундтрек к известному гангстерскому фильму "Однажды в Америке".

"Посмотрела, послушала, но не исполнить не смогла, маленький отрывок из саундтрека к фильму "Однажды в Америке". Терпения всем и самое главное здоровья", - написала на своей странице Facebook скрипачка.

Вокалистка Самира Раджабли представила новую версию песни "Əzizim". Композиция входит в репертуар народного артиста Эйюба Ягубова, а в исполнении Раджабли под аккомпанемент гитариста Эльнура Фаттахова песня зазвучала по-новому. Самое главное, что поклонники и Эйюба Ягубова, и Самиры Раджабли остались довольны

Актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов вдохновенно читает стихи Александра Сергеевича Пушкина.

Азербайджанский пианист, композитор, дирижер, лауреат международных конкурсов Абузар Манафзаде, живущий в Стамбуле (Турция), исполнил дома композицию ‪"Ah, İstanbul...". Сочинение звучит на кларнете и фортепиано. Вначале Манафзаде записал одну партию, а затем вторую. Объединив в дальнейшем две записи, музыкант еще раз доказал, что талантливый человек талантлив во всем!

(Автор: Джани Бабаева)