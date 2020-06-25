Концерт Ансамбля Алима Гасымова вошел в онлайн-ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Пермский театр оперы и балета с 12 по 21 июня представил ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля, события разных лет были показаны в онлайн-трансляции, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

В программу ретроспективы Международного Дягилевского фестиваля вошел концерт Ансамбля народного артиста Азербайджана Алима Гасымова.

"Удивляющий многогранностью звучания и разнообразием смыслов, концерт Ансамбля Алима Гасымова состоялся на Дягилевском фестивале 2017 года. В тот вечер состав знаменитого ансамбля дополнили музыканты оркестра musicAeterna.

Всемирную известность Алим Гасымов получил благодаря исполнению мугама - традиционной азербайджанской музыки. Медитативное вокально-инструментальное произведение, хоть и носит импровизационный характер, строго подчинено канонам.

Однако Гасымову удалось не только сохранить традицию исполнения этого уникального жанра, передающегося из уст в уста, но и вдохнуть в него новую жизнь. Музыкант расширил вокальный и инструментальный состав мугама: на концертах Ансамбля Алима Гасымова всегда поют два ханенде (певец и его дочь - заслуженная артистка Азербайджана Фяргана Гасымова)", - отмечено на странице фестиваля в Facebook.

В состав ансамбля вошли – ханенде Алим Гасымов, Фяргана Гасымова, Рафаэль Аскеров (балабан), Рауф Исламов (кяманча), Джавидан Набиев (нагара), Зяки Велиев (тар).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)