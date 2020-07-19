Азербайджанские артисты и дети: Добровольно в армию, всё во имя Родины и победы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во многих странах мира проходят массовые акции в знак протеста против постоянных армянских провокаций и оккупации двадцати процентов территории Азербайджана. Наши соотечественники призывают международные организации и мировое сообщество осудить агрессивную политику Армении, оккупацию Нагорного Карабаха и 7 соседних районов Азербайджана Арменией и потребовать немедленного выполнения резолюций ООН об освобождении этих территорий и возвращения беженцев.

Граждане Азербайджана продолжают обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного прохождения службы в рядах армии. Тысячи граждан, отозвавшихся на призыв Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии. Среди них есть артисты, исполнители, общественные деятели – народная артистка Айгюн Кязымова, телеведущий Гаджи Нуран Гусейнов, певец Хайям Нисанов. Ранее регистрацию прошли народный артист Фаик Агаев, актер Ильгар Мусаев, поэт Шахрияр Дель Герани (Гаджизаде), репер Qurd (Фарид Эминов) и другие. Они обратились в аппарат Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке (www.seferberlik.gov.az), а также в местные управления, отделы и подразделения Службы и были зарегистрированы в соответствующей форме.

Пользователи соцсетей продолжают делиться фотографиями азербайджанских военнослужащих, погибших во время предотвращения провокации вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, чтут память героев и шехидов, ведут активную пропаганду, делятся статусами и различными материалами, оперативно реагируют на враждебные высказывания. Каждый по своему выражает отношение к происходящим событиям.

Исполнитель Арзу Рзаев представил композицию "Çırpınırdı Qara Dəniz" (Билось черное море), написанную на слова на слова поэта и писателя, автора слов гимна Азербайджана Ахмеда Джавада и музыку великого Узеира Гаджибейли.

Ровшан Мамедов представил портреты, созданные в память о героически погибшем генерал-майоре Поладе Гашимове.

Народная артистка, композитор Айгюн Самедзаде представила клип "Şəhidlərə"(Посвящение шехидам). Композиция написана Ахмеда Джавада. Проект посвящен памяти шехидов тюркского мира, павших за свободу страны.

Юная вокалистка Арзу Агамурадова представила клип "Vətən Аnadır" (Родина Мать). Композиция написана на слова Ханым Исмаилгызы.

7-8 летние малыши Шахин и Захра заслуженного артиста Эльшана Джабраилова трогательно выражают свою поддержку армии и стране.

Лауреат международных конкурсов, поэт Сахиб Мамедов посвятил стихотворение во славу азербайджанских героев и памяти шехидов.

И вновь очередное столкновенье

Нас убедило в истине простой:

В войне не побеждают соглашеньем,

Войну лишь можно выиграть войной!

Опять в огне пылают земли наши,

Снаряды разрывают небеса.

Прощать врагам, предательски напавшим,

Такого преступления нельзя!

Так знайте, вы, не знающие чести,

Агрессоров бесчинствующих рать,

Вас не минует жесткое возмездье

За всех, кого пришлось нам потерять!

Готов народ наш биться неустанно,

Пока не отвоюет край родной,

Чтоб гордо реял флаг Азербайджана

Над нашей возвратившейся землей!

К вам непременно явится расплата,

И кровью вы ответите своей

За каждого погибшего солдата,

За каждую слезу их матерей!

Они бесстрашно гибнут за Святое!

И в бой сыны отважные идут...

Жизнь отдают за Родину герои

Но Родину за жизнь не отдают!

(Автор: Вугар Иманов)