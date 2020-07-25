40 лет со дня смерти Высоцкого. Воспоминания Владимира о Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 40 лет со смерти советского поэта, актёра театра и кино, автора-исполнителя песен (бард), автора прозаических произведений и сценариев, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного артиста РСФСР Владимира Высоцкого (25 января 1938 - 25 июля 1980 года).

Интересно, что еще 10-летним мальчиком Владимир Высоцкий вместе с семьей приезжал в Баку, а потом еще несколько раз отдыхал здесь, снимался и встречался с друзьями. Однажды побывал в Лянкяране. Последняя поездка поэта в Баку состоялась незадолго до его смерти. Высоцкий играл в картине Михаила Швейцера "Маленькие трагедии", один из эпизодов которой снимался в Баку. Тогда ему было 40 лет. Более того, он очень быстро усвоил азербайджанский акцент и даже впоследствии записал аудио, как готовится наше национальное блюдо кутум-левенги. Получилось забавно…

Напомним, что в ноябре 2018 году в Баку прошел вечер "Я, конечно, вернусь...", посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Специальным гостем вечера стал актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" Никита Высоцкий, который поделился воспоминаниями об отце, прочитал стихи и письма Владимира Высоцкого и Людмилы Абрамовой (матери Никиты), была рассказана история их знакомства и любви. Он также рассказал историю любви артиста с последней супругой Мариной Влади, которая была той женщиной, которая продлила ему жизнь. Гости также услышали любимые песни Владимира Высоцкого, кадры из фильмов и спектаклей со сцены Таганки. В заключении зрители овациями приветствовали артистов, подаривших бакинцам ностальгический вечер памяти, в котором было главное – жила душа людей, душа Высоцкого…

(Автор: Вугар Иманов)