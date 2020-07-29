Большой в Японии - "Любимовка" для азербайджанского писателя

БАКУ /Trend Life/- Пьеса азербайджанского писателя и драматурга Исмаила Имана "Big in Japan" ("Большой в Японии") включена в шорт-лист российского фестиваля молодой драматургии "Любимовка", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Пьесы, прошедшие отбор, будут представлены в Москве с 5 по 12 сентября 2020 года в форме режиссёрских читок. После каждой читки будут проходить обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

"Любимовка" - независимый фестиваль современной драматургии. Он был основан в 1990 году российскими драматургами и критиками. Цель фестиваля – знакомство публики с новыми пьесами, а молодых авторов – с миром театра.

Ежегодно драматурги со всего мира отправляют на конкурс "Любимовки" пьесы, написанные на русском языке, из которых формируется программа фестиваля.

Основная программа фестиваля представляет собой режиссерские читки. "Любимовка" была создана как лаборатория, позволявшая дебютанту не только публично представить свой текст, но и услышать мнения и советы профессионалов.

Исмаил Иман является автором множества произведений, в том числе "Севиль", "Лимбо", "Сады Астары" и других. Постановки по его пьесам можно увидеть в репертуаре Интерактивного театра dOM theatre.

(Автор: Джани Бабаева)