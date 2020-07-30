Азербайджанский певец открыл в Москве Школу музыки

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров, проживающий в Москве, основал в столице России Школу музыки, сообщает Trend Life

Эмиль Кадыров стал основателем и художественным руководителем Школы музыки MUSIC WAY. Безупречный музыкальный вкус, отличное образование, большой опыт преподавания, насыщенная концертная деятельность, участие в шоу "Голос" и других телевизионных проектах - все это позволило Кадырову собрать вокруг себя команду настоящих профессионалов, влюбленных в свое дело.

MUSIC WAY - музыкальная школа для взрослых и детей со звездным составом педагогов (участники проекта "Голос" и других крупных телевизионных проектов).

Отметим, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Он является выпускником Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участником мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреатом международных конкурсов.

Певец представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (Россия).

(Автор: Джани Бабаева)