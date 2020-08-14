Али Агаларов выпустил свой первый трек под псевдонимом A.LI (АУДИО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Cын вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN) - Али Агаларов стал музыкантом. Сегодня под творческим псевдонимом A.LI вышел его первый трек "Еду на капоте" в стиле современного рэпа.

Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе EMINа.

Али давно проявляет интерес к музыке и творчеству, увлекается стилем исполнения Элджея и Pharaoh, и вместе с папой регулярно появляется на красных дорожках фестиваля "ЖАРА" в Баку.

Это дебютная работа юного исполнителя, и совсем скоро он подготовит клип на песню "Еду на капоте".

"Я очень люблю музыку, особенно стили "рэп" и "андерграунд", а когда появилось новое направление в этом жанре как new school (Pharaoh, Элджей и Morgenshtern) я и решил начать заниматься музыкой сам. Мой папа артист, и он меня вдохновляет своим примером. Мне очень нравится творчество, и то, что у меня появилось любимое занятие. Я всем советую не лениться и заниматься тем, что будет вам по душе!" - поделился Али.

"Али с детства тянется к музыке и творчеству, и я надеюсь его первые шаги и эксперименты понравятся пока ещё его молодой аудитории. Интересно, что я его даже не подталкивал, а он самостоятельно проявляет интерес и своё желание. Мне очень нравится, что он целеустремлённый и горит своим делом, а пока это так, то моя роль как отца ему всячески помогать в этом", - рассказал EMIN.

(Автор: Джани Бабаева)