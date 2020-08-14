Рилая спела о городе Шуша, посвятив композицию Хуршудбану Натаван (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Команда "Dəyər ver" представила новый проект "Шуша", посвящённый поэтессе Хуршудбану Натаван, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Проект описывает красоту Шуши. Песню "Шуша" исполнила певица Рилая. Автор музыки - Наталия Гончарова, автор слов - Захра Бадалбейли. Режиссером видеоролика является Натиг Мухтаров, а координатором проекта Заур Дарабзаде.

"Хуршудбану Натаван родилась в 1832 году в Шуше. Она жила и творила в городе Шуша, который является цитаделью азербайджанской культуры и искусства.

Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время неотъемлемая часть нашей Родины - Карабах, будет освобождена от оккупации и данная композиция, посвящённая Хуршудбану Натаван, прозвучит на исторической земле Азербайджана – Шуше", - говорится в распространённом сообщении.

Отметим, что проект подготовлен на трех языках - азербайджанском, русском и английском.

(Автор: Джани Бабаева )