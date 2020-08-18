В Берлине издана книга азербайджанского режиссера анимации

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине (Германия) издана автобиографическая книга известного азербайджанского режиссера анимации, художника и литератора Масуда Панахи, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM. Книга называется "Резиновый петух".

Масуд Панахи является автором известных отечественных анимационных фильмов "Тыг-тыг ханым", "Почему плачет облачко", "Легенда Девичьей башни" и многих других.

"Признаюсь, вначале даже не задумывался о написании книги. Однако, посоветовавшись с членами Клуба литературы и культуры в Берлине, членом которого являюсь, и который публикует мои рассказы - решил написать книгу об истории своей семьи. Я не считаю себя профессиональным писателем. На литературу я смотрю, как на кино. Думаю, мои рассказы можно с легкостью экранизировать..." - сказал Панахи.

Отметим, что Масуд Панахи родился в 1943 году в городе Зенджан в семье известного писателя и поэта Аббаса Панахи Макулу. В 1946 году семья переехала в Баку. В 1966 году Масуд Панахи окончил художественное училище имени Азима Азимзаде, в 1972 году - Всесоюзный государственный институт кинематографии (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова).

В 1974 году на VII Всесоюзном кинофестивале в Баку за анимационный фильм "Почему плачет облачко" получил I приз. В 1979 году на XII Всесоюзном кинофестивале в Ашхабаде за фильм "Девичья башня" Панахи был удостоен диплома.

С 1979 года он живет в Берлине, где продолжает работу над анимационными фильмами.

В 2018 году за вклад в развитие азербайджанской анимации Панахи был удостоен награды "Qızıl qayıq" (Золотой кораблик) Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM. В 2019 году был председателем международного жюри фестиваля ANİMAFİLM.

(Автор: Джани Бабаева)