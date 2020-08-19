Замиг Гусейнов перепел хит Анара Нагылбаза (ВИДЕО/ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Популярный эстрадный певец Замиг Гусейнов порадовал поклонников новым видеоклипом, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.
Замиг Гусейнов презентовал клип на песню "Mən səni sevirəm" (Я тебя люблю). Автор музыки и слов песни - Анар Нагылбаз (1974-2018 годы), аранжировщик - Самир Ширинов, mix master – Олег Наумов.
Отметим, что песня "Mən səni sevirəm" хорошо известна слушателям в исполнении народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой и Анара Нагылбаза.
Исполнив композицию, Замиг Гусейнов придал ей новое звучание. В новой аранжировке песня получилась очень динамичной.
Режиссером видеопроекта является Деле Оруджлу, над монтажом работал Эмин Мурадов. Продюсер – Фуад Велизаде.
Видеоклип получился необычайно ярким, режиссеру удалось создать веселую атмосферу, которая, безусловно, подарит зрителям хорошее настроение.
(Автор: Джани Бабаева)