Замиг Гусейнов перепел хит Анара Нагылбаза (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный эстрадный певец Замиг Гусейнов порадовал поклонников новым видеоклипом, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнителя.

Замиг Гусейнов презентовал клип на песню "Mən səni sevirəm" (Я тебя люблю). Автор музыки и слов песни - Анар Нагылбаз (1974-2018 годы), аранжировщик - Самир Ширинов, mix master – Олег Наумов.

Отметим, что песня "Mən səni sevirəm" хорошо известна слушателям в исполнении народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой и Анара Нагылбаза.

Исполнив композицию, Замиг Гусейнов придал ей новое звучание. В новой аранжировке песня получилась очень динамичной.

Режиссером видеопроекта является Деле Оруджлу, над монтажом работал Эмин Мурадов. Продюсер – Фуад Велизаде.

Видеоклип получился необычайно ярким, режиссеру удалось создать веселую атмосферу, которая, безусловно, подарит зрителям хорошее настроение.

(Автор: Джани Бабаева)